Sejm zdecydował ws. wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W środę nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska głosowało 453 posłów. Za było 243, przeciw – 210, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła ...

Exposé Donalda Tuska. Mówił o rekonstrukcji rządu i rozliczeniach PiS

O udzielenie wotum przez Sejm poprosił wcześniej premier w swoim exposé. Donald Tusk mówił o planach rządu na najbliższe 2,5 roku.

- Niech głosują za wotum zaufania ci, którzy naprawdę wierzą w to, że przez dwa i pół roku doprowadzimy do kolejnych sukcesów naszej ojczyzny, że tylko temu będą poświęcać czas. I że nie zgubimy tego, co dla nas najważniejsze - powiedział podczas expose premier Donald Tusk. Zaznaczył jednak, że "nie będzie w rządzie tolerował sporów, które zamieniają się w kłótnie".

Donald Tusk zapowiedział reorganizację rządu. Rekonstrukcja ma się odbyć w lipcu. Premier podkreślił, że chodzi o zmianę niefunkcjonalnej w jego ocenie struktury i zapowiedział, że "pojawią się nowe twarze". Ponadto zapewnił, że nie ma mowy o rezygnacji z dalszych rozliczeń władzy PiS. - Nie chodzi o zemstę, wszystko będzie zgodnie z prawem, ścigani będą sprawcy nadużyć, a nie oponenci polityczni - mówił. - Wobec tych, którzy zasługują na karę, nie będzie żadnej litości - zapewnił.

Donald Tusk odniósł się również do pomysłu utworzenia "rządu technicznego". Zaproponował, by przedstawiciele PiS i Konfederacji pełnili rolę "opozycji technicznej", która wspólnie z rządem mogłaby przeforsować rozwiązania korzystne dla kraju - np. w zakresie deregulacji.

Donald Tusk już w przeszłości zwracał się o wotum zaufania

Po wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania premier Donald Tusk sięgnął już po raz trzeci. Najpierw w październiku 2012 r., prawie rok po powołaniu Rady Ministrów. Po raz kolejny w czerwcu 2014 r. po wybuchu tzw. afery podsłuchowej. W obu przypadkach rząd otrzymał wotum zaufania: w 2012 roku za udzieleniem wotum zaufania głosowało 233 posłów spośród 452 obecnych na sali plenarnej Sejmu. Dwa lata później rząd poparło 237 posłów. Udział w głosowaniu wzięło 440 parlamentarzystów.