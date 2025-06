Powrót deszczu i lokalnych burz. Prognoza pogody na poniedziałek 16 czerwca 2025 roku

W poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku, na zachodzie kraju spodziewamy się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze początkowo będzie niewielkie zachmurzenie, które z czasem będzie się zwiększać, przynosząc deszcz i lokalne burze. Na wschodzie kraju może spaść do 15 mm deszczu, a w rejonie Karpat nawet do 30 mm.

Jaka temperatura w poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W poniedziałek temperatury w ciągu dnia wyniosą od 18 do 22°C na zachodzie, a na wschodzie od 23 do 26°C. Na południowym wschodzie Polski termometry mogą pokazać nawet do 28°C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, miejscami z porywami, zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie może osiągnąć 65 km/h. Podczas burz porywy wiatru również mogą dochodzić do 65 km/h.

Jaka pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek?

W nocy z poniedziałku (16 czerwca) na wtorek (17 czerwca) na zachodzie, częściowo w centrum i początkowo na wschodzie kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i miejscowymi opadami deszczu, które stopniowo przemieszczać się będą na wschód. W Karpatach może spaść do 10 mm deszczu. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 9 do 12°C w większości regionów, około 13°C na wybrzeżu i do 8°C w kotlinach karpackich. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, miejscami porywisty, na wybrzeżu do 60 km/h, wiejący z kierunków północno-zachodnich i zachodnich.