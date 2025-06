Dramatyczne okoliczności wypadku

Do zdarzenia doszło około godziny 15:00 na ulicy Kubusia Puchatka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył głową o chodnik. Nie miał na sobie kasku ochronnego. Poszkodowany został natychmiast przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, gdzie niestety zmarł w poniedziałek, 16 czerwca.

Na miejscu wypadku interweniowały służby ratunkowe: straż pożarna, policja oraz ratownicy medyczni. Prokuratura wszczęła już śledztwo, by wyjaśnić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Władze apelują: "Hulajnoga to nie zabawka!"

W obliczu tragedii, władze gminy Żukowo, do której należą Sierakowice, wystosowały pilny apel do mieszkańców, szkół i rodziców. Podkreślają konieczność edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych.

"Hulajnoga to nie zabawka. Coraz więcej dzieci i młodzieży porusza się hulajnogami elektrycznymi – często z nadmierną prędkością, bez kasku i bez świadomości zagrożeń" – cytuje lokalne władze serwis expresskaszubski.pl.

Zwrócono szczególną uwagę na rolę kasku, który, choć nieobowiązkowy prawnie, w krytycznych momentach może uratować życie.

Eksperci policyjni przypominają o zasadach bezpieczeństwa

Komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku apeluje o wzmożony nadzór rodzicielski. Podkreśla, że kluczowe jest dostosowanie prędkości i warunków jazdy do umiejętności użytkownika.

"Noszenie kasku może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń głowy" – mówi komisarz Kamińska, cytowana przez tvn24.pl.

Policja wskazuje, że większość urazów głowy doznanych podczas wypadków na hulajnodze mogłaby być znacznie łagodniejsza, gdyby użytkownicy nosili odpowiednie zabezpieczenie głowy.

Rosnąca skala problemu

Każdego roku sezon wiosenno-letni przynosi wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zdarzenia te często kończą się poważnymi urazami, w tym urazami głowy. Głównymi przyczynami są brak odpowiedniej ochrony i nadmierna prędkość. Lokalne władze w Pomorskiem regularnie apelują do rodziców o wzmożony nadzór nad dziećmi.

"Zwracamy się z apelem do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi…" – informuje fakt.pl.

Jak zadbać o bezpieczeństwo młodych użytkowników?

Eksperci i służby apelują o przestrzeganie kilku podstawowych zasad, które mogą uratować życie:

Zakładaj kask: Zawsze, niezależnie od tego, czy hulajnoga posiada hamulce ręczne, czy nie.

Zawsze, niezależnie od tego, czy hulajnoga posiada hamulce ręczne, czy nie. Ogranicz prędkość: Szczególnie w miejscach publicznych i na chodnikach.

Szczególnie w miejscach publicznych i na chodnikach. Edukuj i reaguj: Przypominaj dziecku o zasadach ruchu drogowego, wskazuj błędy i ucz odpowiedzialności (np. poprzez kartę rowerową).

Przypominaj dziecku o zasadach ruchu drogowego, wskazuj błędy i ucz odpowiedzialności (np. poprzez kartę rowerową). Monitoruj teren jazdy: Upewnij się, że nawierzchnia jest równa i że dziecko nie jeździ po ulicy.

Tragedia w Sierakowicach to bolesne przypomnienie, że nawet popularna hulajnoga może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Bezpieczeństwo dzieci musi być absolutnym priorytetem. Kask, ostrożna jazda i konsekwentna edukacja to klucz do zapobiegania podobnym wypadkom.

Lokalni samorządowcy, policja i ratownicy apelują wspólnie: uczymy młodzież odpowiedzialności i świadomości zagrożeń już od najmłodszych lat.