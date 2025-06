Jak informuje Portal Samorządowy, celem tych przepisów jest zapewnienie sprawnego i skutecznego powiadamiania obywateli o obowiązku stawiennictwa.

Kto dostarczy powołania i jak to będzie wyglądać?

Nowe przepisy jasno określają, kto będzie odpowiedzialny za doręczanie wezwań. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast będą mieli kluczową rolę w tym procesie. To oni będą doręczać karty powołania, wystawione przez szefów wojskowych centrów rekrutacji (WCR), osobom zamieszkującym na ich terenie – zarówno na pobyt stały, jak i czasowy trwający powyżej trzech miesięcy.

Co ważne, doręczaniem powołań zajmą się również jednostki wojskowe, pracownicy Poczty Polskiej oraz policja, wykorzystując własne zasoby. Jak podaje portal, w przypadku braku możliwości bezpośredniego doręczenia karty, informacja o próbie jej dostarczenia i konieczności kontaktu z odpowiednim organem (np. WCR) zostanie umieszczona w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Kurierzy dostarczą karty powołania

Rozporządzenie przewiduje również możliwość doręczania kart powołania w trybie tzw. akcji kurierskiej. Do pełnienia funkcji kurierów, zarówno wykonawców, jak i łączników, w pierwszej kolejności wyznaczani będą pracownicy urzędów miast lub gmin.

Oprócz indywidualnych doręczeń, informacja o powołaniu do służby wojskowej będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej o zarządzeniu mobilizacji powszechnej przez Prezydenta RP. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą odpowiedzialni za opracowanie planów rozwieszenia tych obwieszczeń na swoim terenie, w porozumieniu z szefami WCR.

Rola Poczty Polskiej

Poczta Polska również odegra istotną rolę w systemie mobilizacyjnym. Jak informuje portal, wniosek Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wyznaczone urzędy pocztowe będą przekazywać karty powołania placówkom pocztowym. Karty otrzymane przez placówkę do godziny 8 rano mają być doręczane adresatom w tym samym dniu do godziny 15, natomiast te otrzymane po godzinie 8 – najpóźniej do północy. Priorytetem będzie doręczanie kart powołania przed innymi przesyłkami.

Surowe kary za unikanie służby

Unikanie służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny będzie wiązało się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny: