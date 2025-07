W Rzeszowie powstaje inwestycja, która może zmienić turystyczną mapę Europy. Miasto buduje nowoczesny park wodny na osiedlu Staromieście, który ma stać się jedną z najatrakcyjniejszych tego typu atrakcji w regionie. Co go wyróżni? Pierwszy w Europie wewnętrzny basen z piaszczystą plażą i wodny ekran LED do projekcji filmów. Inwestycja pochłonie blisko 263,5 miliona złotych.