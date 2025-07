Ciąg dalszy upałów i bardzo wysokich temperatur. Prognoza pogody na 2 lipca

W środę, 2 lipca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem słonecznego wyżu atmosferycznego Bettina, którego centrum powoli przemieszcza się nad zachodnią część kraju. Stopniowo chłodne powietrze polarne ustępuje miejsca ciepłym masom powietrza zwrotnikowego, docierającym do naszej części Europy z rejonów północnej Afryki i Hiszpanii. W środę wyż Bettina przemieści się z Polski w kierunku Bałkanów. Spodziewamy się wyłącznie słonecznej pogody na terenie całego kraju.

Jakie temperatury w środę, 2 lipca 2025 roku?

Temperatury maksymalne w środę, 2 lipca, wyniosą:

30 stopni Celsjusza na wschodzie,

32 stopnie Celsjusza w centrum,

34-36 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie zmienny i zachodni, o słabej lub umiarkowanej sile.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z 2 lipca na 3 lipca będzie przeważnie bezchmurna, z niewielkim zachmurzeniem w niektórych miejscach. Jedyne wyjątki to północno-zachodnie krańce kraju, gdzie możliwe są krótkotrwałe opady deszczu i burze o poranku.Temperatury minimalne wyniosą: 13-14 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni Celsjusza w centrum i nad morzem, do 20 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr będzie słaby, jedynie na północnym zachodzie umiarkowany i porywisty, południowy i zachodni. Na południu wiatr będzie zmienny. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.

Ostrzeżenia przed upałami wydane przez IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące upałów. Alerty drugiego stopnia obowiązują w następujących regionach od godziny 14:00 we wtorek do godziny 18:00 w czwartek:

województwo lubuskie w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, krośnieńskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żarskim, żagańskim;

województwo dolnośląskie w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim.

W tych obszarach prognozowana maksymalna temperatura w środę może osiągnąć 35 stopni Celsjusza. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od godziny 14:00 we wtorek do godziny 21:00 w środę w:

województwie zachodniopomorskim w powiatach: polickim, gryfińskim, pyrzyckim, myśliborskim;

województwie lubuskim w powiatach: gorzowskim i Gorzów Wielkopolski.

Tutaj maksymalna temperatura w środę również może wynieść do 35 stopni Celsjusza.