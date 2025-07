Wakacje, wypoczywające dzieci, które mają dużo czasu. Może zdarzyć się coś nieprzewidywalnego, tak jak w tym przypadku. Grupka dzieci przejeżdżała na rowerach przez most kolejowy i mogło dojść do tragicznego w skutkach wypadku. O sprawie informuje "Gazeta Krakowska".

Jak informuje lokalny portal, zdarzenie miało miejsce na moście kolejowym nad Sołą w Podlesiu, który stanowi skrót między Kętami-Podlesiem a osiedlem nad Sołą. Na tym odcinku kursują pociągi lokalne, jak i m.in. IC "Halny" czy "Podhalanin".

Refleks maszynisty pociągu

Kilkoro dzieci postanowiło przejechać przez wspomniany most kolejowy rowerami. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak nagle pojawia się za nimi pociąg IC "Halny". Sytuacja wygląda bardzo niebezpiecznie. Maszynista, widząc dzieci na torach, zareagował, dając sygnały dźwiękowe, a następnie zaczął gwałtownie hamować. Pociąg, dzięki refleksowi maszynisty, zdążył wyhamować, a dzieci w popłochu uciekły na pobocze. Nikomu nic się nie stało. Nagranie zostało uchwycone przez świadków należących do grupy miłośników linii 117, którzy nagrywali przejazd pociągu.

Reklama

Reklama

Trzeba zachować zasady bezpieczeństwa!

"Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że torowisko nie jest miejscem do zabawy dla dzieci. Rodzice powinni uświadamiać swoje pociechy odnośnie zasad bezpieczeństwa, skoro przechodzenie przez most kolejowy nad Sołą staje się nagminne" - "Gazeta Krakowska" cytuje słowa świadków zdarzenia.

Szczególna uwaga na torach kolejowych!

Przypominamy, most kolejowy nie jest miejscem odpowiednim na spacery czy rowerowe przejażdżki. To teren czynnej linii kolejowej, na którym każdy krok może kosztować życie.