Termometry w niektórych miejscach pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na niedzielę, 6 lipca

W niedzielę, 6 lipca 2025 roku, czeka nas zmienna pogoda. W ciągu dnia spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia, które po południu, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, zwiększy się do umiarkowanego. W tych regionach możliwe są opady deszczu i burze, a suma opadów może wynieść do 15 mm.

Reklama

Jaka temperatura będzie w niedzielę, 6 lipca? Oto prognoza pogody

Temperatury w niedzielę będą się wahać – na północy około 24 stopni Celsjusza, w centrum i Małopolsce do 31 stopni Celsjusza, natomiast na wybrzeżu będzie nieco chłodniej, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, głównie z kierunku południowo-zachodniego, jednak w trakcie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 65 km/h.

Prognoza pogody. Jaka będzie pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

Noc z niedzieli (6 lipca) na poniedziałek (7 lipca) przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Opady deszczu będą przemieszczać się od południowego zachodu, przez centrum kraju, na północny wschód. Niewykluczone są również burze, szczególnie na Opolszczyźnie i Śląsku, gdzie suma opadów może wynieść do 20 mm, a lokalnie nawet około 40 mm. Temperatury w nocy wyniosą od 14 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, głównie z południa. Na szczytach Karpat wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h, natomiast w czasie burz porywy mogą dochodzić do 60 km/h.