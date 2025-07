Do tragedii w górskiej miejscowości Stara Wieś doszło w piątek, 27 czerwca rano. Tadeusz Duda w domu jednorodzinnym miał postrzelić swoją teściową. Następnie na oddalonej o około pół kilometra posesji swojej 26-letniej córki Justyny śmiertelnie postrzelił ją oraz 31-letniego zięcia, Zbigniewa. W chwili ataku Justyna trzymała w ramionach swoją roczną córeczkę, Polę. Osłoniła dziecko własnym ciałem, ratując je przed śmiercią. Teściowa jest w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Tadeusz Duda nie żyje

57-letni Tadeusz duda uciekł z bronią do lasu. Według nieoficjalnych informacji używał broni domowej roboty. Był kłusownikiem. Szukano go przez wiele dni. Wystawiono za nim list gończy. Ciało Tadeusza Dudy odnaleziono we wtorek około godziny 20:30, w lesie przy drodze powiatowej między Limanową a Kamienicą. Miał ranę postrzałową głowy.

Pogrzeb zamordowanego młodego małżeństwa

W sobotę, 5 lipca, w kościele parafialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego małżeństwa. Msza święta rozpoczęła się o godz. 11, po czym kondukt żałobny odprowadził trumny na cmentarz komunalny w Limanowej. Kazanie wygłoszone przez księdza poruszyło wszystkich uczestników uroczystości. "Powierzmy Bogu Zbigniewa i Justynę, młode małżeństwo, które zginęło w tragicznych okolicznościach. Są w życiu takie sytuacje, w których wypada raczej milczeć niż mówić. Każde słowo jest zbyt małe, aby oddać rzeczywistość, która się wydarzyła... Każde słowo się małe, aby adekwatnie oddać rzeczywistość, która się wydarzyła. Nasze plany i nadzieje, coś niweczy, raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas" - powiedział duchowny.

Motocykliści oddali hołd koledze

Zamordowany Zbigniew był miłośnikiem motoryzacji. Na pogrzebie nie zabrakło jego znajomych, z którymi niejednokrotnie jednośladem przemierzał szosy. Motocykliści tłumnie przyjechali na cmentarz i ustawili pojazdy wzdłuż cmentarnej alejki. W ciszy oddali hołd małżeństwu.

