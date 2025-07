Tureckie kurorty to jeden z najchętniej wybieranych kierunków przez turystów z Polski. Teraz wypoczynek tam może okazać się co najmniej trudny. Turcja przygotowuje się na "kopułę ciepła", czyli falę gorąca z Europy Zachodniej. W niektórych prowincjach temperatury mogą poszybować do ponad 50 stopni Celsjusza w słońcu.