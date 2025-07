Krzysztof Jackowski jest znanym i bardzo popularnym jasnowidzem w Polsce. Poza tym, że pomaga w poszukiwaniach zaginionych osób, w nagraniach, jakie publikuje w sieci, mówi o tym, co może wydarzyć się w przyszłości.

Przepowiednie jasnowidza Jackowskiego. Wspomina o III wojnie światowej

Jasnowidz Jackowski od pewnego czasu snuje wizje dotyczące III wojny światowej. W jednej ze swoich przepowiedni stwierdził, że na świecie wybuchną dwie wojny. Określił je jako małą oraz dużą. O tej drugiej mówił, że "wymknie się spod kontroli i przerodzi się w trzecią wojnę światową".

Gdy wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie doprecyzował, że chodzi właśnie o tę wojnę. Jego zdaniem ta III wojna światowa zakończy się dopiero w 2028 roku.

Jasnowidz Jackowski o problemach polskich miast. To wydarzy się w 2025 roku

W swoich przepowiedniach jasnowidz Jackowski widział, że największe miasta w Polsce będą zmagały się z poważnymi problemami. Z jego wizji wynika, że w Warszawie oraz Krakowie pojawi się dużo imigrantów. Duży napływ ludzi, uchodźców. Będą osiedlani w Krakowie ludzie, którzy nie będą Polakami, a masowo będą tam przybywać, podobnie jak do Warszawy - mówił Jackowski. Niespokojnie ma być również w Łodzi, w której dojdzie do wielkiego pożaru oraz zniszczeń.

Kryzys gospodarczy w Polsce. Jasnowidz Jackowski o krachu na rynku kryptowalut

Z kolejne przepowiedni jasnowidza Jackowskiego wynika, że Polskę na początku 2025 roku czeka kryzys gospodarczy. Będzie on bardzo poważny. Jasnowidz przewiduje, że ekonomiczne problemy dotkną prawie każdego Polaka. Według jego wizji, gdy nastąpi kryzys dotyczący ropy, kluczowe będzie ostrożne zarządzanie finansami.

Będzie krach związany z ropą, będzie jej deficyt, będzie jej za mało. Oczywiście jej cena pójdzie w górę - mówi Jackowski.

Nie wiadomo, ile dokładnie potrwa gospodarczy kryzys, ale jak mówi Jackowski, straty i spadki będą naprawdę ogromne. Politycy będą starali się uspokajać sytuację, ale powrót do finansowej stabilizacji, ma ciągnąć się nawet przez osiem lat. W co zdaniem jasnowidza z Człuchowa warto inwestować? Inwestować w złoto, ci co mają złoto, będą wygrani – sugeruje Jackowski.

Czy to dobra rada? Z analiz i porad ekspertów wynika, że to rzeczywiście jedna z pewniejszych inwestycji w czasach zmian. Choć i ona nie jest pozbawiona ryzyka, w czasach gdy rynek jest niepewny a inflacja rośnie, taka lokata kapitału zyskuje na wartości.

Jasnowidz Jackowski przewiduje, że kryzys finansowy będzie dotyczył także kryptowalut. To właśnie krach na tym rynku, doprowadzi do ogromnego globalnego kryzysu finansowego.