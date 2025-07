Czy będą potrzebne parasole? Prognoza pogody na środę, 16 lipca

Według prognozy IMGW, środa, 16 lipca 205 roku, przyniesie do Polski dalszy wpływ układów niskiego ciśnienia. Oznacza to, że nadal będziemy pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza polarnego morskiego. Jedynie zachodnia Europa i północna Skandynawia znajdą się w zasięgu wyżów znad Atlantyku. Należy spodziewać się umiarkowanego, a miejscami dużego zachmurzenia. Przejściowe opady deszczu i burze będą towarzyszyć nam przez cały dzień, więc parasole mogą się przydać. Na wschodzie kraju istnieje nawet ryzyko gradu. Lokalnie suma opadów może wynieść do 20 mm.

Jakie temperatury w środę, 16 lipca? Prognoza pogody

W środę, 16 lipca, temperatury w większości kraju wyniosą od 21 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 75 km/h, a w Sudetach nawet do 60 km/h.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

Noc ze środy (16 lipca) na czwartek (17 lipca) przyniesie umiarkowane, a momentami duże zachmurzenie. Nadal występować będą przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na południu i zachodzie kraju suma opadów może sięgnąć do 15 mm. Temperatura w nocy spadnie do 10-15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie z zachodu, choć lokalnie może być zmienny. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągać do 70 km/h.