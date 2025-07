Kolejny dzień deszczu i burz. Parasole się przydadzą. Prognoza pogody na piątek, 18 lipca

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa znajdzie się pod wpływem niżów i frontów atmosferycznych, choć w centrum, na zachodzie i północy kontynentu wystąpią obszary podwyższonego ciśnienia. W Polsce dominować będą płytkie niże znad Białorusi, Litwy i Pomorza. Szczególnie na północy kraju da się we znaki falisty front chłodny, a do Polski napłynie wilgotne powietrze polarne morskie. W piątek, w ciągu dnia należy spodziewać się umiarkowanego do dużego zachmurzenia. Przelotne opady deszczu i burze są najbardziej prawdopodobne we wschodniej Polsce, gdzie spadnie od 10 mm do 15 mm deszczu, a podczas burz nawet do 25 mm.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w piątek, 18 lipca?

W piątek, 18 lipca, maksymalna temperatura wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na terenach podgórskich i nad morzem – tam termometry pokażą od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Pamiętajcie, że w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę? Prognoza pogody

Noc z piątku (18 lipca) na sobotę (19 lipca) przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi przejaśnieniami na wschodzie i w niektórych rejonach północy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie niewielkie do umiarkowanego. Opady deszczu, miejscami o średnim natężeniu, prognozowane są na wschodzie i północnym wschodzie, gdzie spadnie od 10 mm do 20 mm deszczu, a lokalnie nawet do 30 mm. Na reszcie kraju przelotne opady deszczu możliwe są na początku nocy. Najniższa temperatura wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza, jednak w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej – od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby, północno-zachodni i zachodni, a na północy może wiać również z północy.