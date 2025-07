Nie żyje gitarzysta Maanamu

Ryszard "Placho" Olesiński nie żyje. Artysta miał 71 lat. Przez lata był członkiem grupy Maanam. Był gitarzystą rockowym. Z zespołem Maanam występował w latach 1980-1986 a potem w latach 1991 do 2003 r. Olesiński brał udział w większości studyjnych albumów i oraz ścieżek koncertowych zespołu.

Ryszard "Placho" Olesiński stworzył grupę Złoty Maanam

Kiedy rozstał się z Maanamem w 2003 roku postanowił założyć zespół znany jako Złoty Maanam a potem ex Maanam. Celem tej inicjatywy było kontynuowanie dziedzictwa artystki Kory Jackowskiej i Marka Jackowskiego. Zgodę na to wyraził Kamil Sipowiecz, mąż wokalistki. Od 2019 r. grupa działa oficjalnie pod nazwą exMaanam.

Przyjaciółka żegna gitarzystę Maanamu

Wokalistką grupy była Karolina Leszko, potem zastąpiła ją Karolina Gibki a następnie Agnieszka Bieńkowska. Obecnie znowu śpiewa w zespole Karolina Leszko. To właśnie na podała informację o śmierci artysty. Nie mogę i nie chcę w to wierzyć. Na razie mogę napisać tylko, że mój przyjaciel, moja rodzina, Placho. Ryszard Olesiński nie żyje - napisała.

Fani ze smutkiem zareagowali na tę wiadomość."O Jezu, nie wierzę"; "Nie wierzę, to kolejna taka śmierć, która spada na mnie i rozdziera mi serce na strzępy…"; "Nie, to nie może być prawda. Nie wierzę"; "Jakże trudno to przyjąć! Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!"; "Ciężko uwierzyć" - pisali w komentarzach.