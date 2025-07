Burze z gradem i kolejny dzień upałów. Prognoza pogody na wtorek, 22 lipca

We wtorek, 22 lipca 2025 roku, należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, choć początkowo na północnym wschodzie i południu możliwe są okresy z małym zachmurzeniem. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie deszcz będzie padał nieprzerwanie, okresami z umiarkowanym lub silnym natężeniem. Prognozowana suma opadów wyniesie od 5 do 20 mm, a lokalnie – zwłaszcza na północy i północnym wschodzie – może sięgnąć nawet 35 mm.

Reklama

Jaka temperatura we wtorek, 22 lipca? Prognoza pogody

We wtorek, 22 lipca, na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie, możliwe są burze, lokalnie z gradem i intensywnymi opadami do 30 mm. Podczas wyładowań wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h. Termometry wskażą od 20-22 stopni Celsjusza na wybrzeżu, Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez około 25 stopni Celsjusza w centrum, do 27 stopni Celsjusza na południu i północnym wschodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a na północnym wschodzie początkowo także południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć 65 km/h.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

W nocy z wtorku (22 lipca) na środę (23 lipca) prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na południu i wschodzie okresowo z rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, które na południu i wschodzie będą stopniowo zanikać. Początkowo możliwe są lokalne burze. Na północy miejscami suma opadów sięgnie około 10 mm. Temperatura wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich od 10 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, a w czasie burz porywisty. Wysoko w Sudetach początkowo porywy do 80 km/h, później osłabną do 60 km/h.