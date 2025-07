Wieść o śmierci rapera błyskawicznie rozeszła się w mediach społecznościowych. Fani, przyjaciele, współpracownicy, wszyscy są w szoku. Pod ostatnim klipem Wadaziiego do utworu "Halo", opublikowanym zaledwie miesiąc temu pojawiły się słowa pożegnania.

Tragiczny wypadek na planie teledysku

Do tragedii doszło na terenie dawnego kombinatu siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu Machowie. To miejsce, opuszczone i zrujnowane, przyciąga twórców - fotografów, filmowców i muzyków. Wadazii zjawił się tam z ekipą, by nakręcić nowy teledysk. Przyczyną śmierci prawdopodobnie był upadek z dużej wysokości.

Policja potwierdza

"Na obecnym etapie mogę jedynie potwierdzić, że nie żyje 29-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu prowadzi postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, w myśl artykułu 155 Kodeksu Karnego. W środę przeprowadzona zostanie sekcja zwłok zmarłego mężczyzny" - przekazał "Echu Dnia" prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.