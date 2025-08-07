Szykuje się powrót lata? Prognoza pogody na czwartek, 7 sierpnia

W czwartek, 7 sierpnia 2025 roku, spodziewaj się przyjemnego, letniego dnia. Będzie dużo słońca, choć na niebie pojawią się chmury. Na północy kraju zachmurzenie może być większe, a miejscami może nawet pokropić.

Prognoza pogody na 7 sierpnia. Jaka będzie temperatura?

W czwartek, 7 sierpnia, temperatura wyniesie od 21 do 25 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie idealna na letnie aktywności. Powieje słaby wiatr z południa, który na południu Polski zmieni kierunek na wschodni.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

Noc z czwartku (7 sierpnia) na piątek (8 sierpnia) będzie pogodna, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Nad morzem chmur może być więcej i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 10-14 stopni Celsjusza w większości regionów, ale nad morzem będzie cieplej, około 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej zrobi się w górach, gdzie temperatura może spaść nawet do 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, ale w górach jego porywy mogą być silniejsze.