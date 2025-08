Projekt nowelizacji przewiduje znaczne zaostrzenie kar za czyny, które mogą wywołać pożar lub utrudnić akcję ratunkową. Maksymalna kara grzywny wzrośnie z 5000 zł do 30 000 zł. Zmiany dotyczą między innymi:

Rozniecania ognia i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Wypalania traw i słomy niezgodnie z przepisami.

Nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Niezapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na danym terenie.

Dodatkowo, z katalogu kar za te wykroczenia usunięto karę nagany, a w niektórych przypadkach dodano karę ograniczenia wolności.

Wyższe mandaty dla sprawców

Nowelizacja dotknie również postępowania mandatowego. Wysokość mandatu za wykroczenia przeciwko ochronie przeciwpożarowej wzrośnie z obecnych 500 zł do 5000 zł. Jeśli ktoś popełni kilka wykroczeń jednocześnie, mandat może wynieść nawet 6000 zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że te zmiany mają wzmocnić prewencję i skuteczniej walczyć z niebezpiecznymi zachowaniami.

Walka z szkodami w lasach

Projekt jest również odpowiedzią na problemy zgłaszane przez leśników. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano blisko 40-krotny wzrost szkód spowodowanych nielegalnym wjazdem do lasów. Z tego powodu planowane są surowsze kary za rajdy quadami i motocyklami po lesie. Grzywna za niszczenie przyrody i płoszenie zwierząt wyniesie co najmniej 500 zł, a w przypadku ponownego wykroczenia co najmniej 1000 zł.