Renata Mroczek od października 2024 roku była wiceprezesem URE. Wcześniej, od 2017 roku, kierowała największym oddziałem terenowym Urzędu, z siedzibą w Łodzi, który obejmował województwa mazowieckie i łódzkie.

Prezes URE to centralny organ administracji rządowej, którego zadaniem jest regulowanie rynku paliw i energii oraz promowanie konkurencji. Do jej kluczowych zadań należy m.in. udzielanie koncesji, zatwierdzanie taryf za gaz, prąd i ciepło, a także kontrolowanie kosztów w przedsiębiorstwach energetycznych.

Mroczek nową prezes URE. Kogo zastąpiła?

Nowa prezes została powołana na pięcioletnią kadencję, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego. Renata Mroczek zastąpiła na tym stanowisku Rafała Gawina, którego kadencja upłynęła w lipcu 2024 roku.