Prokurator Dorota Mrówczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, poinformowała we wtorek, że kierowca, który w ub. niedzielę po pijanemu najechał na grupę pielgrzymów, usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej zdrowiu i życiu zdrowiu wielu osób i kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo kierowca usłyszał zarzut prowadzenia auta pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Areszt tymczasowy dla podejrzanego

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Radomsku zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Za zarzucony podejrzanemu czyn grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności - powiedziała prokurator Dorota Mrówczyńska.

Szczegóły dotycząca zdarzenia

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 18 w okolicach Przedborza (Łódzkie). Kierowca opla najechał na jedną z trzech grup pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 11 osób zostało rannych i trafiło do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Wśród rannych jest 2,5-letnie dziecko.