Upały nawet do 34 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na czwartek, 14 sierpnia 2025

W czwartek większość Polski czeka bezchmurne niebo, choć lokalnie mogą pojawić się niewielkie chmury.

Prognoza pogody na czwartek, 14 sierpnia. Jakie będą temperatury?

Temperatury w czwartek, 14 sierpnia, będą wysokie: od 26 do 27 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 30-31 stopni Celsjusza w większości kraju oraz do 34 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby, z wyjątkiem Wybrzeża, gdzie będzie umiarkowany i wschodni.

Jaka będzie pogoda w nocy z czwartku na piątek? Prognoza pogody

Noc z czwartku (14 sierpnia) na piątek (15 sierpnia) ma być bezchmurna, z lekkim zachmurzeniem jedynie na północy. Na południowym zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 16-20 stopni Celsjusza, co oznacza tropikalną noc. Chłodniej będzie na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą 10-14 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby, a na Wybrzeżu umiarkowany i południowo-wschodni.