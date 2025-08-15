Jak rozpocznie się długi weekend? Prognoza pogody na piątek, 15 sierpnia 2025
W piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w większości kraju będzie słonecznie i bardzo gorąco. Termometry wskażą od 27-29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do nawet 34-36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jedyne opady i słabe burze mogą pojawić się na Pomorzu Zachodnim.
Prognoza pogody na piątek, 15 sierpnia. Jakich temperatur należy się spodziewać?
W piątek czeka nas upalna i słoneczna pogoda, idealna na początek długiego weekendu. Dominować będzie bezchmurne niebo i bardzo wysokie temperatury. Termometry wskażą od 27 do 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do nawet 34 do 36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. W miastach temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa i przekraczać 37 stopni Celsjusza. Jedynie mieszkańcy Pomorza Zachodniego muszą liczyć się z możliwością wystąpienia lokalnych, krótkotrwałych burz. Mogą im towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru (do 60 km/h) oraz przelotne opady deszczu.
Czy będzie wiało w piątek, 15 sierpnia? Oto prognoza pogody
W piątek wiatr będzie słaby, z południowego zachodu. Ze względu na niską wilgotność powietrza, powierzchnie będą się szybko nagrzewać.
