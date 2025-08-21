Prezydent w czwartek na konferencji prasowej poinformował, że rozpatrzył 22 ustawy, które trafiły do niego do podpisu, z czego 21 "spotkało się z jego akceptacją".Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało– dodał.

Trzy nowelizacje Karty Nauczyciela

Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych. Wśród ustaw skierowanych 4 sierpnia do podpisu prezydenta były trzy nowelizacje ustawy Karta nauczyciela. Wszystkie trzy zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026. Do czasu nadania depeszy Kancelaria Prezydenta RP nie opublikowała wykazu ustaw podpisanych przez prezydenta Nawrockiego.

Reklama

Jedna z nowelizacji to tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela. Zawiera ona regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Reklama

Koniec "godzin czarnkowych"

Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie "godzinami czarnkowymi", o co zabiegali związkowcy. Trzecia nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.