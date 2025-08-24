Deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Prognoza pogody na niedzielę, 24 sierpnia

W niedzielę, 24 sierpnia 2025 roku, pogoda wciąż będzie pod wpływem niżu. Dzień upłynie pod znakiem zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, które będą najsilniejsze w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na północy i wschodzie kraju możliwe są burze z gradem.

Reklama

Prognoza pogody na niedzielę, 24 sierpnia. Jaka będzie temperatura?

W niedzielę, 24 sierpnia 2025 roku, poranek może być chłodny, temperatura będzie około 9 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia termometry pokażą od 16 do 22 stopni Celsjusza w różnych regionach kraju. Możliwe są także niewielkie, śladowe opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami może być nieco silniejszy, zwłaszcza na północy kraju. To będzie dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, z większą ilością słońca niż w poprzednich dniach, co przyniesie ulgę po chłodniejszym, wietrznym weekendzie. Wieczorem w górach nadal może padać deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach Tatr - sam śnieg.

Jaka pogoda w nocy? Prognoza pogody na niedzielę, 24 sierpnia

Z 24 sierpnia na 25 sierpnia 2025 roku na Podhalu noce będą chłodne, z temperaturami spadającymi do 3-5 stopni Celsjusza. Na nizinach wystąpią przelotne opady deszczu. Nad morzem spodziewane są silne porywy wiatru do 65 km/h, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.