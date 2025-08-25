Kolejny chłodny dzień. Prognoza pogody na poniedziałek, 25 sierpnia

W poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, w Polsce prognozuje się znaczne ochłodzenie w porównaniu do wcześniejszych dni sierpnia.

Prognoza pogody na poniedziałek, 25 sierpnia. Jaka będzie temperatura?

W poniedziałek, 25 sierpnia, temperatura maksymalna będzie się wahać w większości regionów od około 21 do 24 stopni Celsjusza.Najzimniej przewiduje się na północy kraju, gdzie termometry mogą wskazać 20-22 stopnie, natomiast najcieplej w centrum i na południowym zachodzie, gdzie temperatura może sięgnąć do 24 stopni Celsjusza.

Czy będzie padało w poniedziałek, 25 sierpnia? Prognoza pogody

Opady i burze mogą występować w poniedziałek, jednak ogólnie będzie to okres z umiarkowaną aurą, ale z tendencją do spadku temperatury, co zwiastuje zbliżającą się jesień. Szanse na opady w ciągu dnia wynoszą 15 proc., a w nocy maleją do 5 proc. Wiatr będzie wiał z zachodu z prędkością około 24 km/h.