Prokurator, oceniając zebrany materiał dowodowy, złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Tymczasowy areszt
"47-letni mężczyzna usłyszał w chorzowskiej prokuraturze zarzut zabójstwa, w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Chorzowie, w piątek. W ocenie prokuratora materiał dowodowy uzasadniał złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - poinformowała na social mediach Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
W piątek po południu przy ul. Siemianowickiej 54 mieszkaniec Chorzowa ugodził nożem mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, poszkodowany zmarł. Ofiara to 52-letni obywatel Ukrainy.
Napastnik był pod wpływem alkoholu
Sprawca został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policjantów. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję