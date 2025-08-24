Jak podkreśliła gazeta, podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do przyłączenia się do rozmów pokojowych, Ukraina jest wstrzymywana przed przeprowadzaniem ataków w głąb terytorium Rosji. W sprawie użycia broni dalekiego zasięgu decydujące słowo należy do sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha.

Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. 'Na pewno nie przegramy'
Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. "Na pewno nie przegramy"

Zobacz również

Sfrustrowany Donald Trump

Reuters zwrócił uwagę, że informacja "WSJ" pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Szczyt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły żadnego przełomu. Trump zapowiedział możliwość ponownego rozważenia sankcji gospodarczych wobec Rosji lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.

Reklama
Kosiniak-Kamysz: Rosja po raz kolejny prowokuje
Kosiniak-Kamysz: Rosja po raz kolejny prowokuje

Zobacz również

Starania USA o spotkanie Zełenskiego z Putinem

"Podejmę decyzję, co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna" - oznajmił prezydent. Liczył na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla stacji NBC powiedział, że "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy program szczytu będzie gotowy". "A ten w ogóle nie jest gotowy" - dodał Ławrow.