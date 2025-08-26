Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem 66-letni artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu. Dziś wśród naszych znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na tej scenie, był także Stanisław Soyka. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje - przekazał widzom Mateusz Hładki.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności śmierci muzyka. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Podano wówczas, że konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, które pomogą ustalić przyczyny zgonu.

Pogrzeb Stanisława Soyki - data i miejsce

"Fakt" - powołując się na osobę z otoczenia artysty - podał, że pogrzeb Stanisława Soyki będzie miał charakter państwowy, a muzyk zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. "Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września" - cytuje swojego informatora "Fakt".