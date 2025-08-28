Najwyższe temperatury w tym tygodniu! Prognoza pogody na czwartek, 28 sierpnia

W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, rozpocznie się dwudniowy okres upałów. Temperatury będą najwyższe w okolicach Łodzi, Warszawy i Poznania, gdzie termometry wskażą 31-32 stopnie Celsjusza. Chłodniej będzie na północy i na wybrzeżu, z temperaturami od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na czwartek, 28 sierpnia

W czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, pogoda w większości kraju będzie słoneczna, jednak po południu na zachodzie i północnym zachodzie chmury się zagęszczą, przynosząc przelotny deszcz oraz lokalne burze. W trakcie burz wiatr może osiągać porywy do 60 km/h, a opady do 15 mm. Wiatr będzie wiał z kierunku południowego i południowo-wschodniego, na ogół słabo i umiarkowanie, ale miejscami porywisto. W górach spodziewany jest halny z porywami do 70-90 km/h, a lokalnie nawet ponad 100 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z czwartku (28 sierpnia) na piątek (29 sierpnia) zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami jedynie na południowym wschodzie. Na zachodzie, północy, a nad ranem również w centrum, wystąpią opady deszczu i burze. Temperatury w nocy wyniosą od 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, przez 18 stopni Celsjusza w większości kraju, do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.