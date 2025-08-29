Podział pogodowy w Polsce. Uwaga na ostrzeżenia IMGW. Oto prognoza pogody na piątek, 29 sierpnia

W piątek, 29 sierpnia 2025 roku, pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. Na południowym wschodzie czeka nas słoneczny i upalny dzień, a termometry wskażą od 30 do 32 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju spodziewane jest zachmurzenie, przelotne deszcze oraz lokalne burze. W czasie burz może spaść do 10 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h.

Jaka temperatura w piątek, 29 sierpnia? Prognoza pogody

W piątek temperatury będą się wahać od 22-24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich, przez około 26 stopni Celsjusza w centrum, aż do wspomnianych 30-32 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr, generalnie słaby do umiarkowanego, będzie porywisty, szczególnie w górach. W Beskidach może wiać z prędkością do 75 km/h, a w Tatrach nawet do 90 km/h.

Ostrzeżenia IMGW na piątek, 29 sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed upałem dla wielu powiatów w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim i świętokrzyskim. Ostrzeżenia obowiązują do piątku do godziny 20.

Prognoza pogody na noc

Noc z piątku (29 sierpnia) na sobotę (30 sierpnia) również przyniesie opady deszczu i burze. Może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru w czasie burz sięgną 60 km/h. Temperatura obniży się do 14-19 stopni Celsjusza. W górach wiatr pozostanie silny, szczególnie w Beskidach i Tatrach, gdzie porywy utrzymają się na poziomie 75-90 km/h.