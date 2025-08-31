"Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby" - piszą organizatorzy zbiórki. Na koncie zbiórki, w chwili publikacji artykułu, było już ponad 1,7 mln zł. Kwota cały czas rośnie.

Katastrofa F-16 w Radomiu

W czwartek 28 sierpnia na lotnisku w Radomiu doszło do katastrofy. Podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show samolot F-16, za którego sterami siedział major Maciej "Slab" Krakowian, runął na ziemię i zamienił się w kulę ognia. Doświadczony pilot zginął na miejscu, zostawiając żonę i osierocając dwóch synów - 4-letnich bliźniaków, Olka i Mikołaja. "To oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora »Slaba«, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości" - podkreślają organizatorzy zbiórki uruchomionej na stronie Siepomaga.pl.

Reklama

Reklama

Ceniony pilot

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Na co dzień służył jako instruktor w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był również członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team, który od lat reprezentował Polskę na pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Koledzy z jednostki nazywali go asem lotnictwa i dumą polskich Sił Powietrznych.

Trwa śledztwo ws. przyczyn katastrofy F-16 w Radomiu

Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął mjr Krakowian, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową. "Zakończyły się czynności oględzin terenu pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16" - poinformował w sobotę wieczorem prok. Skiba. Zabezpieczono m.in. czarną skrzynkę F-16, odnaleziono też kamerę pilota. W sobotę oględziny wsparte zostały przez prawie 200 żołnierzy WOT, którzy tyralierą przeszukiwali zielone tereny przy pasie startowym, oraz kilkudziesięciu saperów ze specjalistycznym sprzętem.