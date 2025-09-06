Pogoda w sobotę, 6 września 2025 roku, w pierwszej połowie dnia

W sobotę, 6września 2025 roku, po przejściu frontu, już od rana, na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i południu Wielkopolski będzie pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Podobnie na wschodnich krańcach kraju – tam również utrzyma się pogoda. Na pozostałym obszarze spodziewane jest większe zachmurzenie. Na Pomorzu, północy i wschodzie Wielkopolski, a także na Kujawach, w centrum, na Opolszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, na Górnym Śląsku i w Małopolsce wystąpią opady deszczu, a lokalnie mogą pojawić się burze.

Pogoda w sobotę, 6 września 2025 roku, w drugiej połowie dnia

W drugiej części dnia na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w zachodniej części województwa łódzkiego oraz na obszarze od wschodniej części Podlasia po wschodnią część Podkarpacia będzie dość pogodnie i sucho. Przejaśnienia i rozpogodzenia wystąpią również na Pomorzu, ale tam nadal możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na pozostałym obszarze dominować będzie zachmurzenie duże i całkowite, z miejscowymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie, Podkarpaciu oraz na południu Małopolski mogą rozwinąć się komórki burzowe, które przyniosą ulewny deszcz, silny wiatr, a nawet grad.

Temperatura w sobotę, 6 września 2025 roku

W sobotę, 6 września 2025 roku, temperatura maksymalna będzie zróżnicowana regionalnie. Na północy, miejscami na południu oraz w rejonach podgórskich wyniesie od 17 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. W zachodniej i centralnej Polsce termometry wskażą od 21 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej, od 24 stopni Celsjusza do 27 stopni Celsjusza, będzie na wschodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu porywisty. Będzie wiał z kierunków zachodnich, a podczas burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 70 km/h.