Prognoza pogody na niedzielę, 7 września. Zachodnia i centralna Polska

W zachodniej, północnej i centralnej Polsce, a więc na Pomorzu, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, na Dolnym i Górnym Śląsku, Kujawach, Warmii i Mazurach oraz w centrum kraju, niedziela, 7 września 2025 roku, zapowiada się pogodnie i bez opadów. Rano mogą jednak występować mgły i niskie chmury, które stopniowo zanikną między godziną 9:00 a 10:00. Druga połowa dnia upłynie pod znakiem słońca.

Pogoda na 7 września. Wschodnia i południowa Polska

W tym czasie na Podlasiu, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na wschodzie i południu Mazowsza, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie aktywny będzie rozmywający się front atmosferyczny, niebo będzie bardziej zachmurzone. Możliwe są także słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na krańcach wschodnich.

Temperatura i wiatr w niedzielę, 7 września

W niedzielę, 7 września 2025 roku, temperatura ponownie wzrośnie. Na Bieszczadach, Podhalu oraz miejscami na krańcach wschodnich termometry wskażą 19-20 stopni Celsjusza. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach będzie 20-21 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane są temperatury rzędu 22-24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. W województwach zachodnich i południowych powieje z północnego wschodu i wschodu. Na pozostałym obszarze kierunek wiatru będzie zmienny, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu głównie zachodni.