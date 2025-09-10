Kolejny dzień ulew i podtopień? Czy mamy się czego obawiać? Prognoza pogody na środę, 10 września

W środę, 10 września 2025 roku, pogoda w Polsce będzie zróżnicowana regionalnie. W rejonach południowych i południowo-wschodnich spodziewana jest słoneczna i bezdeszczowa aura. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a miejscami duże, co przyniesie przelotne opady deszczu. Szczególnie na północnym wschodzie należy spodziewać się burz, którym mogą towarzyszyć opady gradu. W trakcie burz przewidywana suma opadów deszczu wyniesie do 15 mm.

Reklama

Prognoza pogody. Jaka temperatura w środę, 10 września?

W środę, 10 września, temperatury maksymalne będą sięgać od 21 do 25 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Helu, gdzie będzie nieco chłodniej, około 20 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało w środę, 10 września?

W środę wiatr będzie słaby do umiarkowanego, wiejący z południowego wschodu. Na północnym wschodzie porywy mogą osiągać prędkość do 55 km/h, natomiast w czasie burz mogą wzrosnąć do 60 km/h.

Podsumowanie opadów we wrześniu 2025

Reklama

Dotychczasowy bilans opadów we wrześniu jest bardzo zróżnicowany. Podczas gdy w Koszalinie nie odnotowano jeszcze ani jednej kropli deszczu, w Mikołajkach i Krakowie spadło już odpowiednio 75 mm (140 proc. normy) oraz 57 mm (86 proc. normy).

Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek

Intensywna zmiana pogody nastąpi w nocy ze środy (10 września) na czwartek (11 września) oraz w czwartek, kiedy przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny. Przyniesie on intensywne opady deszczu i lokalne burze. Wiele miejsc może odnotować od 10 do 25 mm deszczu w ciągu doby, a punktowo nawet 30-35 mm.

Weekend i dalsza perspektywa pogodowa

W piątek (12 września) nastąpi przejściowe uspokojenie pogody, ale w weekend ponownie spodziewane są deszcze i burze. Będą one miały charakter przelotny, co pozwoli na okresowe przejaśnienia. Do końca tygodnia w całym kraju można spodziewać się znaczących opadów. Prognozy wskazują, że na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej spadnie od 10 do 20 mm deszczu, w centrum kraju od 20 do 30 mm, a na wschodzie, północnym wschodzie i południu od 30 do 40 mm. W górach i rejonach podgórskich, gdzie wystąpią burze, opady mogą sięgnąć nawet 50 mm, co stanowi znaczną część miesięcznej normy. W kolejnym tygodniu opady mają być nieco słabsze, jednak deszcz nadal będzie się pojawiał.