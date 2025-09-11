Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

"Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję" - przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X.

Wcześniej, wiceszef MSZ Marcin Bosacki w TVP Info podkreślał, że Polska będzie aktywna w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Sprawa ataku dronowego Rosji na Polskę będzie przedmiotem obrad - powiedział.

Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ?

Rada Bezpieczeństwa ONZ to jeden z najważniejszych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej głównym zadaniem jest dbanie o to, by na świecie panował pokój i bezpieczeństwo.

Siedziba Rady Bezpieczeństwa znajduje się w Nowym Jorku. Ma ona prawo do nakładania sankcji na państwa członkowskie, które łamią zasady ONZ, tak samo jak Zgromadzenie Ogólne.