Zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Prognoza pogody na niedzielę, 14 września

W niedzielę, 14 września 2025 roku, w Polsce pogoda będzie dość zmienna, ale ciepła jak na tę porę roku pogoda. W ciągu dnia może się pojawić przelotny deszcz oraz zachmurzenie, co oznacza, że niebo będzie częściowo pokryte chmurami, a opady deszczu będą bardzo krótkotrwałe i rozproszone.

Reklama

Dominacja wyżu

Takie warunki pogodowe wynikają z dominacji wyżu, który przynosi spokojną pogodę, choć z przejściowymi zachmurzeniami i zamgleniami. Deszcz nie powinien być intensywny, a suma opadów w ciągu dnia może sięgnąć około 8 mm, co jest umiarkowaną wartością. Niedziela ma być cieplejsza niż przeciętnie we wrześniu, a temperatury powietrza będą przekraczać normy wieloletnie, co oznacza dodatnią anomalię temperatury powyżej 2-3 stopni Celsjusza.

Jaka będzie temperatura w niedzielę, 14 września 2025 roku?

Temperatura w ciągu dnia wyniesie około 22 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z kierunku południowo-zachodniego z prędkością około 15 kilometrów na godzinę.