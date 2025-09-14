Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne w całej Polsce
Ostrzeżenia II stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód w związku z opadami deszczu ogłoszono dla zlewnii górnej i dolnej rzeki Łyny, obejmującej zasięgiem woj. warmińsko-mazurskie, oraz dla rzeki Wkry w woj. mazowieckim. Spodziewane jest tam przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do poniedziałku do godz. 12.
Dla zlewni w regionach Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska ogłoszono ostrzeżenie I stopnia, gdzie punktowo może wystąpić przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do godz. 17.
- Natomiast ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać dla
- woj. warmińsko-mazurskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- lubelskiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- opolskiego,
- śląskiego,
- małopolskiego
- podkarpackiego
- dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.
Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.
Najwcześniej zakończą się one o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2.
Czym różnią się stopnie ostrzeżeń?
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję