Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne w całej Polsce

Ostrzeżenia II stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód w związku z opadami deszczu ogłoszono dla zlewnii górnej i dolnej rzeki Łyny, obejmującej zasięgiem woj. warmińsko-mazurskie, oraz dla rzeki Wkry w woj. mazowieckim. Spodziewane jest tam przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do poniedziałku do godz. 12.

Alarm pogodowy dla siedmiu województw. IMGW wydaje ostrzeżenia przed mgłami i burzami

Dla zlewni w regionach Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska ogłoszono ostrzeżenie I stopnia, gdzie punktowo może wystąpić przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do godz. 17.

  • Natomiast ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać dla
  • woj. warmińsko-mazurskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • mazowieckiego,
  • lubelskiego,
  • łódzkiego,
  • świętokrzyskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego,
  • małopolskiego
  • podkarpackiego
  • dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Najwcześniej zakończą się one o godz. 15 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Najdłużej utrzymają się na Podlasiu, do godz. 2.

Czym różnią się stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.