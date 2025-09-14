Łukasz Schreiber ożenił się z Weroniką Reitner. Kiedy odbył się ślub?

Łukasz Schreiber po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Jego żoną została Weronika Reitner. Ceremonia odbyła się pod koniec sierpnia. Para zaręczyła się w czerwcu br. chwilę po tym, jak polityk PiS wziął rozwód ze swoją drugą żoną Marianną.

Żona Łukasza Schreibera o ich ślubie. Wspomniała o kosztach

Teraz nowa żona Łukasza Schreibera podzieliła się w sieci szczegółami dotyczącymi ślubu i wesela. Zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi na swoim profilu na Instagramie. Internauci zadawali pytania dotyczące kosztów uroczystości, przygotowania a także playlisty i emocji związanych z dniem zaślubin.

Szkoda mówić. Jednym słowem, zdecydowanie więcej niż było to od początku założone, ale dla takiego dnia było warto - odpowiedziała Weronika Schreiber na pytanie o koszty ślubu.

Żona Łukasza Schreibera ujawnia szczegóły ślubu. To powiedziała o mężu

Weronika Schreiber zdradziła również, że przygotowania do ślubu trwały dwa miesiące. Pokazała również zdjęcia ze ślubu i zdradziła, że pierwszy taniec ona i Łukasz Schreiber zatańczyli do piosenki "Gdybym" zespołu Voo Voo. Przyznała, że podczas wesela wraz z mężem "wytańczyli się za wszystkie czasy".

Poza tym od samego początku mieliśmy taki plan, chcieliśmy świętować ten dzień na 1000 proc. - wyznała. Internauci zwrócili uwagę, że Łukasz Schreiber na wszystkich zdjęciach jest uśmiechnięty, choć słynie z tego, że zachowuje pełną powagę. Gdy w końcu ma się przy sobie odpowiedniego człowieka, jest to absolutnie naturalne - stwierdziła Weronika Schreiber.