Pogoda idealna do aktywności na świeżym powietrzu. Oto prognoza pogody dla sportowca na 20 września. Jak się ubrać w sobotę?

Jeśli planujesz wyruszyć na trening wcześnie rano, zwłaszcza w południowych rejonach, miej na uwadze możliwość wystąpienia mgieł, które mogą ograniczyć widoczność. Najważniejszym czynnikiem, który może wpłynąć na komfort treningu, będzie wiatr. Chociaż przeważnie będzie słaby lub umiarkowany, miejscami może być porywisty, osiągając prędkość do 50-60 km/h. W rejonach podgórskich Karpat i na Przedgórzu Sudeckim porywy będą jeszcze silniejsze, do 65 km/h. Właśnie z tego powodu, mimo wysokiej temperatury, warto zabrać ze sobą lekką wiatrówkę, zwłaszcza jeśli planujesz bieganie czy jazdę na rowerze w otwartym terenie.

Jakość powietrza w sobotę, 20 września

Co do jakości powietrza, to w sobotę będzie ona umiarkowana. Oznacza to, że jest akceptowalna dla większości osób, ale jeśli należysz do grupy wrażliwej, na przykład cierpisz na astmę lub inne schorzenia układu oddechowego, możesz odczuć lekkie podrażnienie lub trudności w oddychaniu. W takiej sytuacji warto rozważyć lżejszy trening lub wybrać się na zewnątrz poza godzinami szczytu zanieczyszczenia.

Prognoza pogody dla sportowca. Jak się ubrać?

Biorąc pod uwagę te warunki, na trening najlepiej założyć lekkie, oddychające ubrania, takie jak krótkie spodenki i koszulka. Niezbędne będzie także odpowiednie nakrycie głowy (czapka z daszkiem) oraz okulary przeciwsłoneczne, aby chronić się przed mocnym słońcem. Pamiętaj również o kremie z filtrem UV i przede wszystkim o regularnym nawadnianiu, co jest kluczowe przy tak wysokich temperaturach i porywistym wietrze.