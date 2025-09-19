Edyta Rynkowska nie żyje. Kobieta miała 52 lata. Była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Informacja o jej śmierci obiegła media w czwartek, 18 września. Jako pierwszy podał ją portal bydgoszcz.tvp.pl, który przekazał, że o godzinie 15:30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie w sprawie śmierci kobiety.

Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Kiedy sekcja zwłok?

Okazało się, że to właśnie żona Ryszarda Rynkowskiego. Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Oględziny miejsca zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich. W poniedziałek, 22 września o godz. 9:00 ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok zmarłej.

Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu matki. Piosenkarz był w domu

"Fakt" ustalił, że do zdarzenia doszło w mieszkaniu matki Edyty Rynkowskiej. To właśnie tam wraz z mężem mieszkała w ostatnich tygodniach. Jak informuje gazeta Ryszard Rynkowski miał być obecny w domu, gdy umarła jego żona. Piosenkarz miał dziś w piątek zostać przesłuchany, ale z "przyczyn niezależnych" procedura ta została przeniesiona na inny dzień.

Ryszard Rynkowski zostanie przesłuchany ws. śmierci żony. Kiedy?

Z przyczyn niezależnych od nas nie został on jeszcze przesłuchany. Prawdopodobnie będzie przesłuchany w poniedziałek - przekazał w rozmowie z "Faktem" oficer prasowy komendy w Brodnicy, mł. asp. Paweł Dominiak.

Edyta i Ryszard Rynkowscy wzięli ślub w 2006 roku. To była druga żona piosenkarza. Dziesięć lat wcześniej odeszła jego żona Hanna. Kobieta zmagała się z ciężką chorobą. Owocem związku Ryszarda Rynkowskiego i jego żony Edyty był Ryszard junior.