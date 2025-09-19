Edyta Rynkowska nie żyje. Kobieta miała 52 lata. Była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Informacja o jej śmierci obiegła media w czwartek, 18 września. Jako pierwszy podał ją portal bydgoszcz.tvp.pl, który przekazał, że o godzinie 15:30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie w sprawie śmierci kobiety.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Prokuratura zabrała głos
Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Kiedy sekcja zwłok?

Okazało się, że to właśnie żona Ryszarda Rynkowskiego. Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Oględziny miejsca zdarzenia wykluczyły udział osób trzecich. W poniedziałek, 22 września o godz. 9:00 ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok zmarłej.

Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu matki. Piosenkarz był w domu

"Fakt" ustalił, że do zdarzenia doszło w mieszkaniu matki Edyty Rynkowskiej. To właśnie tam wraz z mężem mieszkała w ostatnich tygodniach. Jak informuje gazeta Ryszard Rynkowski miał być obecny w domu, gdy umarła jego żona. Piosenkarz miał dziś w piątek zostać przesłuchany, ale z "przyczyn niezależnych" procedura ta została przeniesiona na inny dzień.

Ryszard Rynkowski zostanie przesłuchany ws. śmierci żony. Kiedy?

Z przyczyn niezależnych od nas nie został on jeszcze przesłuchany. Prawdopodobnie będzie przesłuchany w poniedziałek - przekazał w rozmowie z "Faktem" oficer prasowy komendy w Brodnicy, mł. asp. Paweł Dominiak.

Edyta i Ryszard Rynkowscy wzięli ślub w 2006 roku. To była druga żona piosenkarza. Dziesięć lat wcześniej odeszła jego żona Hanna. Kobieta zmagała się z ciężką chorobą. Owocem związku Ryszarda Rynkowskiego i jego żony Edyty był Ryszard junior.