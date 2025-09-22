Pogoda w poniedziałek, 22 września

Poniedziałek, 22 września 2025 roku, w Polsce upłynie pod znakiem podziału pogodowego. Mieszkańcy południowych i wschodnich regionów mogą liczyć na słoneczną aurę. Natomiast na reszcie terytorium kraju, szczególnie na zachodzie i północy, niebo będzie zachmurzone, a miejscami pojawią się przelotne i niewielkie opady deszczu.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w poniedziałek, 22 września?

W poniedziałek temperatury będą się znacznie różnić. Na chłodnym północnym zachodzie termometry wskażą zaledwie 13-16 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura wyniesie około 19-22 stopni Celsjusza, podczas gdy na ciepłym południowym wschodzie może dojść nawet do 27-28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wiejący głównie z zachodu i północy, a na południowym wschodzie z południa. W górach, zwłaszcza w Karpatach, wiatr będzie silniejszy, z porywami do 60 km/h, a w wyższych partiach nawet do 80 km/h, choć w ciągu dnia ma słabnąć.

Pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie zachmurzenie, które od północnego zachodu będzie się zmniejszać, ustępując miejsca przejaśnieniom. Na południu przewidywane są opady deszczu, które miejscami mogą być dość intensywne (do 10 mm). Noc będzie najchłodniejsza na północnym zachodzie, z temperaturą spadającą do 6 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie kraju temperatura wyniesie około 10 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie północny, a w północnej Polsce zachodni. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.