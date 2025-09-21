Niedzielny poranek przyniósł kolejne, trzecie już tego dnia, doniesienie o znalezieniu niezidentyfikowanego obiektu przypominającego drona. Około godziny 10:00, w miejscowości Sulmice, gmina Skierbieszów, powiat zamojski, na terenie leśnym. Na obiekt natrafił grzybiarz. Znajdował się on na ziemi, około 1500 metrów od najbliższych zabudowań. Lubelska policja w komunikacie na platformie X określiła go jako "obiekt odpowiadający kształtem dronowi".

Służby w akcji

Policjanci zabezpieczyli elementy obiektu oraz całe miejsce jego odnalezienia. Do sprawy włączono Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Zamościu.

Szczątki dronów znalezione pod Siedlcami i w powiecie białobrzeskim

Lubelska policja przypomniała, że w niedzielę rano mazowiecka policja poinformowała o dwóch podobnych znaleziskach:

  • W Wodyniu w powiecie siedleckim, gdzie grzybiarze również znaleźli części obiektu przypominającego drona.
  • W lesie w powiecie białobrzeskim, gdzie również odnaleziono szczątki podobnego obiektu.