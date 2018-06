Polska ambasada - jak pisze BBC w artykule, którego współautorką jest córka byłego ministra finansów, Maja Rostowska - pomogła w przygotowaniach targów książek w Slough w 2017. Polscy dyplomaci zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a pieniądze na zapewnienie prelegentom zakwaterowania przelano, po uzyskaniu zgody MSZ, które dokładnie prześwietliło całą imprezę.

Brytyjscy eksperci nie zgadzają się jednak z tezami polskich dyplomatów. BBC opisuje przykład jednego z mówców ze Slough, Marcina Roli, prowadzącego prawicową internetową telewizję Wrealu24. Mówił on w niej ostatnio m.in, że Szwecja jest państwem, w którym muzułmanie popełniają najwięcej gwałtów na kobietach, na każdym, na zwierzętach, na dziurach w płocie. Ponieważ wiadomo, jak oni się zachowują. Zdaniem dziennikarzy, taka wypowiedź w Wielkiej Brytanii podpadałaby pod "mowę nienawiści".

Watch as @BBCNawalMaghafi confronts Polish far-right journalist Marcin Rola about hate speech #newsnight pic.twitter.com/g6791oFhjK — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 25 czerwca 2018

Rola, zapytany o swoje wypowiedzi przez BBC stwierdził, że wypowiedź o muzułmanach była wyrwana z kontekstu. Przyznał też, że nazwanie muzułmanów dzikusami była zbyt mocna, jednak nie wycofał się ze słów, bo - jak zapewnił - chodziło mu o ludzi, działających w gangach napadających na kobiety.

BBC przypomina też, że współorganizatorem targów w Slough jest fundacja Polska Niepodległa, która to m.in chciała sprowadzić do Wielkiej Brytanii byłego księdza, Jacka Mędlara. Nie został on jednak wpuszczony przez władze Zjednoczonego Królestwa.

Z kolei Michal Garapich, który od dekady zajmuje się badaniem polskiej imigracji uważa, że o ile prawicowe ugrupowania nie są zbyt liczne, o tyle stają się one coraz bardziej głośne. Jego zdaniem, odkąd władzę w Polsce przejęło PiS, partia ta daje nacjonalistom, skrajnej prawicy, a czasem faszystom, dużo politycznego tlenu i nawet udostępnia im publiczne fundusze.

Polish embassy 'funded far-right speakers' at UK event - you can watch the full report by @BBCNawalMaghafi and @maya_rstw here: https://t.co/HaOqMhUGmy #newsnight — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 25 czerwca 2018

Wtóruje mu Fiyaz Mughal, z antyekstremistycznej organizacji "Wiara ma sens". Jego zdaniem, takie wydarzenia jak w Slough, to próba uzyskania przez skrajną prawicę wpływu na polskich imigrantów. W ten sposób wstrzykują swoją nietolerancję, strach i bigoterię w polskich imigrantów - tłumaczy. Nazwijmy to to, czym to jest, czyli radykalizacją ludzi - podsumowuje.