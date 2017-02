"Wprost" dotarł do sprawozdań finansowych o. Tadeusza Rydzyka. Wynika z nich, że "przychód księdza za rok 2015 według tygodnika był absolutnym rekordem w historii biznesów, którym redemptorysta skromnie przewodzi". Sam zysk netto wyniósł około 11 mln zł.

Gdyby zestawić jego pieniądze – jak podaje "Wprost" – według tej samej metodologii, jaką stosuje się przy układaniu corocznego rankingu 100 najbogatszych Polaków – to dałoby mu to 83. miejsce. Tuż za założycielem Optimusa Romanem Kluską, a przed twórcą Wiedźmina Michałem Kicińskim.

Teoretycznie ojciec Rydzyk nie ma żadnego majątku. Jako zakonnik, który złożył śluby ubóstwa, może mieć jedynie rzeczy osobiste. Ale to teoria. De facto to on zarządza wszystkimi stworzonymi przez siebie instytucjami. Radio Maryja, jego pierwsze i najważniejsze przedsięwzięcie, formalnie należy do zakonu redemptorystów. Ale inne biznesy już nie. W praktyce większość majątku, którym zarządza duchowny, należy do instytucji pozakościelnych. Głównie do dwóch fundacji: Lux Veritatis, której ojciec Rydzyk jest prezesem i,,Nasza Przyszłość”, gdzie zasiada w radzie programowej. A także pięciu spółek: Bonum (należy do ojca Jana Króla, prawej ręki Tadeusza Rydzyka), Scala (należy do zakonu), Geotermia Toruń, Uzdrowisko Termy Toruńskie oraz Polskie Sieci Cyfrowe (w tych ostatnich prezesem lub wiceprezesem jest o. Król). Firmy zarejestrowane są w Warszawie i w Toruniu. Źródło: Wprost.pl