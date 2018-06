Odwołani zostali lubuski komendant wojewódzki policji inspektor Jarosław Janiak oraz jego zastępca podinspektor Piotr Fabijański.

"Co do pozostałych uczestników tego zdarzenia, to szef MSWiA będzie podejmował decyzje personalne na bieżąco. Minister jest w stałym kontakcie z komendantem głównym Policji i jest informowany o wszelkich ustaleniach na temat przebiegu zdarzenia w Świnoujściu" - informuje MSWiA.

Minister polecił, aby na miejsce udali się pracownicy Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Swoje działania na miejscu prowadzi również prokuratura.

Do tragicznego zdarzenia doszło 5 kwietnia. W budynku I Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. zginął 29-letni funkcjonariusz policji z 10-letnim stażem.