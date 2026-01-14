Od zdrowia do emocji. MEN zmienia kierunek

Od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jego celem jest przekazywanie uczniom wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne.

To jednak dopiero początek. MEN zapowiada, że kolejnym krokiem będzie zmiana podstaw programowych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2026 roku i stopniowo obejmować kolejne etapy edukacji.

Emocje jak czytanie i liczenie

Zgodnie z zapowiedziami resortu, jednym z filarów nowej podstawy programowej będzie edukacja emocjonalna. Dzieci mają uczyć się rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, a także radzenia sobie z napięciem, stresem oraz budowania zdrowych relacji z innymi. MEN nie ukrywa, że chodzi o zmianę myślenia o roli szkoły. Rozmowa o uczuciach ma stać się czymś naturalnym – tak samo jak nauka alfabetu czy tabliczki mnożenia.

"Chcemy zadbać o dobrostan uczniów"

Resort podkreśla, że dobrostan dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych celów planowanych reform. – Jednym z obszarów, na które będzie położony nacisk, jest zapewnienie dobrostanu uczniów, tj. dbałość o ich dobrą kondycję psychiczną i fizyczną – poinformowała Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN, cytowana przez portal strefaedukacji.pl.

Nowa podstawa programowa ma objąć przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych, a w kolejnych latach – następne roczniki. Wśród kluczowych obszarów znajdą się m.in. umiejętność stawiania granic, rozumienie własnych emocji oraz bezpieczne funkcjonowanie w relacjach społecznych.

Wsparcie dla nauczycieli i szkół

MEN zapowiada, że nauczyciele nie zostaną z tymi zmianami sami. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował zestaw materiałów dydaktycznych, w tym scenariusze zajęć, karty pracy, filmy, gry edukacyjne oraz podcasty. Zasoby są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i mają pomóc w prowadzeniu zajęć związanych z emocjami i zdrowiem psychicznym.

Równolegle resort realizuje programy wspierające kondycję psychiczną uczniów, takie jak "Zobacz emocje", oraz inicjatywy przeciwdziałające przemocy rówieśniczej. Działania te kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Posłowie biją na alarm: system ma luki

Zapowiedzi MEN są odpowiedzią na interpelację poselską złożoną m.in. przez Rafała Siemaszkę, Dominika Jaśkowca i Bartosza Zawieję. Parlamentarzyści zwrócili uwagę na pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz brak spójnych, systemowych rozwiązań.

"Brak umiejętności rozpoznawania własnych emocji, ich adekwatnego nazywania i bezpiecznego wyrażania przekłada się nie tylko na zdrowie psychiczne młodych ludzi, ale także na funkcjonowanie całej społeczności szkolnej" – napisali w interpelacji.

Zdaniem posłów edukacja emocjonalna powinna zaczynać się już w przedszkolu i być stałym, obowiązkowym elementem podstawy programowej. Planowane przez MEN zmiany mają być odpowiedzią właśnie na te postulaty – i próbą realnej poprawy codziennego funkcjonowania szkół.