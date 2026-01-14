Od zdrowia do emocji. MEN zmienia kierunek

Od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jego celem jest przekazywanie uczniom wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Reklama
Dostęp do mediów społecznościowych dla nieletnich będzie ograniczony. KO zapowiada projekt ustawy
Dostęp do mediów społecznościowych dla nieletnich będzie ograniczony. KO zapowiada projekt ustawy

Zobacz również

To jednak dopiero początek. MEN zapowiada, że kolejnym krokiem będzie zmiana podstaw programowych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2026 roku i stopniowo obejmować kolejne etapy edukacji.

Emocje jak czytanie i liczenie

Zgodnie z zapowiedziami resortu, jednym z filarów nowej podstawy programowej będzie edukacja emocjonalna. Dzieci mają uczyć się rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, a także radzenia sobie z napięciem, stresem oraz budowania zdrowych relacji z innymi. MEN nie ukrywa, że chodzi o zmianę myślenia o roli szkoły. Rozmowa o uczuciach ma stać się czymś naturalnym – tak samo jak nauka alfabetu czy tabliczki mnożenia.

"Chcemy zadbać o dobrostan uczniów"

Reklama

Resort podkreśla, że dobrostan dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych celów planowanych reform. – Jednym z obszarów, na które będzie położony nacisk, jest zapewnienie dobrostanu uczniów, tj. dbałość o ich dobrą kondycję psychiczną i fizyczną – poinformowała Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN, cytowana przez portal strefaedukacji.pl.

Nowa podstawa programowa ma objąć przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych, a w kolejnych latach – następne roczniki. Wśród kluczowych obszarów znajdą się m.in. umiejętność stawiania granic, rozumienie własnych emocji oraz bezpieczne funkcjonowanie w relacjach społecznych.

Wsparcie dla nauczycieli i szkół

MEN zapowiada, że nauczyciele nie zostaną z tymi zmianami sami. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował zestaw materiałów dydaktycznych, w tym scenariusze zajęć, karty pracy, filmy, gry edukacyjne oraz podcasty. Zasoby są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i mają pomóc w prowadzeniu zajęć związanych z emocjami i zdrowiem psychicznym.

Równolegle resort realizuje programy wspierające kondycję psychiczną uczniów, takie jak "Zobacz emocje", oraz inicjatywy przeciwdziałające przemocy rówieśniczej. Działania te kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Posłowie biją na alarm: system ma luki

Zapowiedzi MEN są odpowiedzią na interpelację poselską złożoną m.in. przez Rafała Siemaszkę, Dominika Jaśkowca i Bartosza Zawieję. Parlamentarzyści zwrócili uwagę na pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz brak spójnych, systemowych rozwiązań.

"Brak umiejętności rozpoznawania własnych emocji, ich adekwatnego nazywania i bezpiecznego wyrażania przekłada się nie tylko na zdrowie psychiczne młodych ludzi, ale także na funkcjonowanie całej społeczności szkolnej" – napisali w interpelacji.

Zdaniem posłów edukacja emocjonalna powinna zaczynać się już w przedszkolu i być stałym, obowiązkowym elementem podstawy programowej. Planowane przez MEN zmiany mają być odpowiedzią właśnie na te postulaty – i próbą realnej poprawy codziennego funkcjonowania szkół.