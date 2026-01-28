Lewica otwarta na rozmowy z prezydentem Nawrockim

Prezydent zaprosił na czwartek na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak informowała KPRP mają być one poświęcone "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem".Jesteśmy otwarci na rozmowy na konkretne tematy, konkretne ustawy (…), ale na pewno nie będziemy chodzić na spotkania, które nie wiadomo czemu mają służyć, które nie mają konkretnego celu. To w zaproszeniu nie zostało jasno wyrażone - powiedziała Biejat w Sygnałach Dnia Polskiego Radia Biejat.

Reklama

Dodała, że prezydent "nawet nie przedstawił konkretnego celu tego spotkania" zaproszonym parlamentarzystom. Podejrzewam, że jego celem jest głównie rozgrywanie klubów pomiędzy sobą, no bo ja nawet nie wiem, co to jest za formuła - powiedziała Biejat.

Wicemarszałek Senatu podkreśliła, że Lewica jest chętna do rozmów z prezydentem, lecz w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewniła, że na spotkaniu w takim formacie, przedstawiciel klubu Lewicy na pewno by się pojawił, jednak na czwartkowym Lewicy się nie będzie.

Biejat nie wierzy w dobre intencje prezydenta Nawrockiego

Biejat dodała, że przedstawiciele prezydenta twierdzą, że chce on, aby w parlamencie "uchwalano dobre prawo", jednak nie ma zgody co do tego "co jest najlepszym prawem". Zaznaczyła zarazem, że prezydent "nieustannie" wetuje kierowane do niego ustawy.

Według niej, prezydent Nawrocki „od samego początku bardzo jasno wyznaczył swój cel i swoją strategię polityczną”, która w jej ocenie polega na "torpedowaniu działań rządu - niezależnie od tego, czy te działania służą państwu i Polakom, czy nie".

Reklama

Nie wierzę w dobre intencje pana prezydenta. Chciałabym w nie wierzyć, ale nie w ten sposób to się załatwia. Załatwia się to współpracą z rządem, otwartością na rozmowy, a nie nieustającym wetowaniem ustaw, które mają poprawić sytuację w kraju - powiedziała Biejat.

Dopytywana, czy czwartkowe spotkanie nie byłoby dobrą okazją do przekonywania prezydenta do proponowanych zmian, oceniła, że Lewica „wielokrotnie starała się przekonywać prezydenta” i "ani razu nie udało się przekonać go do czegoś, do czego przekonany być nie chciał".

Spotkanie ma dotyczyć współpracy prezydenta z parlamentem

O inicjatywie Nawrockiego spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w czwartek 29 stycznia, poinformował w ubiegłym tygodniu na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak wówczas podał, spotkania mają dotyczyć "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". W rozmowie z PAP podkreślił, że o sprawie będzie szerzej informował w momencie, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniach.

We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie spotka się z prezydentem.