Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany przez Główny Inspektorat Weterynarii o skardze konsumenta dotyczącej obecności fragmentów szkła w jednej partii produktu pn. Eko jogurt naturalny.

W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. Konsumenci są zatem narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Eko jogurt naturalny LUBLANKA

Reklama

Numer partii: P1 30/01/2026

Termin przydatności do spożycia: 30/01/2026

Wyprodukowano dla: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski

Wyprodukowane przez: TURVITA sp. z o. o. Turna 46, 07-120 Korytnica WNI 14331603

CENTRUM PRZECHOWALNICZO -DYSTRYBUCYJNE/ Chłodnia Składowa ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, WNI 06151101 natychmiast wszczął procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

Jak czytamy w ostrzeżeniu, nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów.