Nowe legitymacje po 12 lipca 2026 roku. Stare blankiety znikną

Projekt zakłada, że po 12 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie mógł już wydawać legitymacji w dotychczasowej formie. To właśnie wtedy zakończy się możliwość korzystania ze starych blankietów, które nie spełniają aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Seniorzy nie będą więc musieli wymieniać ich od razu, ale nowe legitymacje stopniowo zastąpią obecne.

Karta jak bankowa i dodatkowe zabezpieczenia

Nowy dokument będzie miał formę plastikowej karty o standardowych wymiarach 85,60 mm × 53,98 mm, czyli dokładnie takich jak karty płatnicze. Legitymacja zostanie jednostronnie laminowana i wyposażona w zabezpieczenia utrudniające fałszowanie.

Projekt powstał zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi dokumentów publicznych. Legitymacja emeryta-rencisty należy bowiem do trzeciej kategorii dokumentów publicznych, czyli takich, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego i gospodarczego.

Ważna zmiana dla osób niewidomych

Jednym z najbardziej zauważalnych elementów nowego wzoru będzie oznaczenie "LER" alfabetem Braille’a, umieszczone na rewersie dokumentu. To rozwiązanie zwiększy dostępność legitymacji dla osób niewidomych i słabowidzących. To nie pierwszy krok w tym kierunku — ostatnia większa zmiana szaty graficznej dokumentu miała miejsce w 2017 roku, gdy po raz pierwszy wprowadzono oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku.

Dokument nadal daje prawo do ulg i zniżek

Nowa legitymacja, podobnie jak dotychczasowa, będzie potwierdzać status emeryta lub rencisty. Dzięki niej seniorzy będą mogli korzystać z ustawowych ulg, m.in.:

- zniżek na leki,

- tańszych biletów komunikacji miejskiej i kolejowej,

- ulg w instytucjach kultury i sporcie,

- dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych i pobytów w sanatoriach.

Zmieni się wygląd i poziom zabezpieczeń, ale funkcja dokumentu pozostanie taka sama.

Zmiany obejmą ponad 8 milionów osób

Nowe przepisy dotkną około 8,1 mln świadczeniobiorców ZUS, z czego każdego roku około 270 tys. osób będzie otrzymywać legitymację po raz pierwszy. To oznacza stopniowe, ale powszechne wprowadzanie nowego dokumentu w całym kraju.

Koszt produkcji jednej karty wzrośnie z około 1 zł do 2,24 zł. W perspektywie dziesięciu lat oznacza to niemal 4,6 mln zł dodatkowych wydatków, jednak — jak zapewnia resort — środki te pokryje wyłącznie ZUS. Zmiany nie mają obciążyć budżetu państwa ani samorządów.

Nie tylko plastikowa karta. Dokument także w telefonie

Seniorzy będą mogli korzystać z legitymacji również w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel. To rozwiązanie zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród osób, które chcą mieć wszystkie dokumenty w jednym miejscu.

Wniosek o wydanie legitymacji nadal będzie można złożyć w lokalnym oddziale ZUS.

Więcej bezpieczeństwa i wygody dla seniorów

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty ma przede wszystkim ograniczyć ryzyko fałszerstw, ale także poprawić komfort codziennego korzystania z dokumentu. Zmiany obejmujące miliony osób będą wprowadzane stopniowo, bez nagłej konieczności wymiany wszystkich kart.