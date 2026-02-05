Kaczyński niedługo opuści szpital

Kaczyński do szpitala trafił z gorączką, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc. Przez weekend nie było aktualizacji na temat jego stanu zdrowia, bo lekarzy przez ten czas nie było.

Z najnowszych ustaleń wynika, że pobyt Kaczyńskiego w szpitalu niedługo dobiegnie końca.Prezes czuje się bardzo dobrze, zareagował na podawane antybiotyki, już nie kaszle, nie ma temperatury, szykowany jest do wypisu, który ma nastąpić do końca tygodnia - informuje się "Super Express".

Kaczyński w szpitalu odbiera telefony

Póki co prezes "pracuje" w szpitalu. Na bieżąco jest tym, co dzieje się w kraju. Kaczyński odbiera telefony. Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza. Nie ma powodu do niepokoju, w pewnym wieku infekcje częściej się zdarzają - uspokajają w rozmowie z "Faktem" osoby z bliskiego otoczenia Kaczyńskiego.